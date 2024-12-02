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İstanbul Havalimanı'na "Ulaşımda Erişilebilirlik" ödülü

İstanbul Havalimanı, AK Parti​​​​​​​ Sosyal Politikalar Başkanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Engelsiz Türkiye Buluşması'nda "Ulaşımda Erişilebilirlik" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gökhan Yılmaz  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
İstanbul Havalimanı'na "Ulaşımda Erişilebilirlik" ödülü

Istanbul

Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödülün kendileri için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleşen Engelsiz Türkiye Buluşması'nda, İGA olarak ödüle layık görülmenin gururunu yaşadık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından erişilebilirlik alanındaki çalışmalarımızla 'Ulaşımda Erişilebilirlik' kategorisinde ödüle uygun görülmek, İGA İstanbul Havalimanı için büyük bir onurdur. Seyahat etmenin her bireyin hakkı olduğu bilinciyle engelli yolcularımızın seyahat deneyimlerini iyileştirmek ve herkes için erişilebilir bir havalimanı olmak adına gösterdiğimiz çabanın, böylesine anlamlı bir ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir."

Bilgen, bu özel ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ettiğini belirterek, "Daha iyisini başarmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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