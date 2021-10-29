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İstanbul Havalimanı 3 yılda 31 ödül ve sertifika aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı'nın toplam 31 ödül ve sertifika aldığını belirtti.

Mustafa Çalkaya   | 29.10.2021
İstanbul Havalimanı 3 yılda 31 ödül ve sertifika aldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2014'te temeli atılan ve Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanının, birçok özelliğiyle Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu durumun Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını belirtti.

Karaismailoğlu, burada 347 uçuş noktasıyla, 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yapıldığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor. Terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisine ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motifleri projeye güzellik, doku ve derinlik sağlıyor. İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlanırken, 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari'nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı ve Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazandı."

İstanbul Havalimanının açıldığı günden bu yana toplam 31 ödül ve sertifika aldığını belirten Karaismailoğlu, havalimanının "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldığını, ayrıca "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldüğünü ifade etti.

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