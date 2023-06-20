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İstanbul Fırkateyni ilk seyir testine çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateyni'nin ilk seyir testine çıktığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
İstanbul Fırkateyni ilk seyir testine çıktı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateyni'ne, törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

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