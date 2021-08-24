Dolar
8.42
Euro
9.90
Altın
1,805.77
ETH/USDT
3,185.40
BTC/USDT
48,100.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

Halil Demir   | 24.08.2021
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarında dünyada 7'nci olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 191 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı

Benzer haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri