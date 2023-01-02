Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,201.90
BTC/USDT
16,647.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul’da sis etkili oluyor

Kentte etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 02.01.2023
İstanbul’da sis etkili oluyor Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

Istanbul

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
İstanbul’da sis etkili oluyor
Kadıköy Caddebostan limanında 6 tekne yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile görüştü

Benzer haberler

İstanbul’da sis etkili oluyor

İstanbul’da sis etkili oluyor

Kastamonu'da sis etkili oluyor

İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu

Bilecik'te sis etkili oluyor

Bilecik'te sis etkili oluyor
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet