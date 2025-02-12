Dolar
36.04
Euro
37.36
Altın
2,885.84
ETH/USDT
2,594.10
BTC/USDT
95,477.00
BIST 100
9,882.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Muhammed Gencebay Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da resmi törenle karşılandı
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi

Benzer haberler

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Yazar Beşir Ayvazoğlu’na göre hiçbir şair, İstanbul'u Yahya Kemal kadar hissetmedi

İstanbul'da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı

İstanbul'da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı
İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla bugün okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla bugün okullar tatil edildi
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet