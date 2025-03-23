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İstanbul Boğazı'nda tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce (UKOME) plakalarının iptal edilmek istendiğini belirten bir grup tekne işletmecisi, Boğaz'da konvoy oluşturarak İBB'yi protesto etti.

Kaan Bozdoğan  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
İstanbul Boğazı'nda tekne işletmecilerinden İBB'ye protesto

İstanbul

Denizde yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların işletmecileri, İBB'yi protesto etmek için tekneleriyle Haliç'ten Boğaz'a açıldı.

Teknelerinin düdüklerini çalan işletmeciler, güvertelere de "Haliç esnafının plaka iptaline hayır", "Haliç esnafı işgalci değildir, ev sahibidir" ve "İBB yanlış kararından geri dön" yazılı afişler astı.

Embaktur Tur Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Onur Hüsrevoğlu, Haliç bölgesinde 5 kooperatif bulunduğunu ve bu kooperatiflerin İBB'yi protesto ettiğini söyledi.

Tekne plakalarının iptali için UKOME'nin çalışma içinde olduğunu belirten Hüsrevoğlu, iki hafta önceki toplantıda konunun görüşüldüğünü ancak oy birliği sağlanamadığını, geçen perşembe yapılması planlanan toplantının ise İBB'yi konu alan gündem dolayısıyla iptal edildiğini dile getirdi.

İptale konu plaka sayısının 205 olduğunu ve bu teknelerde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Hüsrevoğlu, bu plakaları taşıyan teknelerin 18 metreden 42 metreye kadar ulaştığını kaydetti.

İBB'nin hiçbir esnafa sormadan plakaların iptali için taslak oluşturduğunu belirten Hüsrevoğlu, "Taslakla bu hatların kullanılmadığını ve iptaline karar verdiklerini beyan ettiler. Şu an plakalar iptal edilmedi ama komisyonda oy birliğiyle düştüğü için bir alt komisyona kaldı." dedi.

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