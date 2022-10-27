Dolar
18.60
Euro
18.75
Altın
1,666.55
ETH/USDT
1,563.60
BTC/USDT
20,814.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Muhammed Gencebay Gür   | 27.10.2022
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Istanbul

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan bir asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
TBMM kararları Resmi Gazete'de
Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet