Dolar
18.20
Euro
18.15
Altın
1,695.54
ETH/USDT
1,577.20
BTC/USDT
20,020.00
BIST 100
3,142.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan 173 metre boyundaki kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Muhammed Gencebay Gür   | 01.09.2022
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.

Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da yarın için sağanak uyarısı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Bakan Soylu: TFF binasına saldırı olayının zanlıları kısa bir süre içerisinde yakalandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Usta yüzücülerden Boğaz'da yüzmekte "ısrar edenlere" can kurtaran tavsiyeler

Küçüksu Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet