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İstanbul Boğazı'na doğru zipline keyfi

Nakkaştepe Millet Parkı'ndaki zipline, adrenalin meraklılarına İstanbul manzaralı heyecan yaşatıyor.

Berk Özkan   | 07.01.2022
İstanbul Boğazı'na doğru zipline keyfi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Macera tutkunları Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Parkı'nda eşsiz İstanbul manzarasıyla boğaza doğru zipline yapmanın tadını çıkarıyor.

Nakkaştepe Millet Parkı'nda yaklaşık 2 yıl önce kurulan zipline ve macera parkurları, maceraseverler tarafından ilgi görüyor.

Boğazın eşsiz manzarası eşliğinde adrenalin yaşamak isteyenler, unutulmaz anılar biriktiriyor. 250 metrelik parkurun başlangıcında ekipmanlarını kuşananlar, çelik halat üzerinde rüzgarı yara yara inişe geçerken, heyecan zirveye tırmanıyor.

Nakkaştepe Zipline İşletme Müdürü İbrahim Doğan, AA muhabirine ziplinea yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Yılın 12 ayı hizmet veriyoruz. Bu açıdan da kapasitemiz oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Boğaz manzarası bulunan tek yerde konumlandıklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Konum itibarıyla oldukça misafirlerimiz tarafından talep gören bir yer. Özellikle yaz aylarında, havaların ısınmasıyla birlikte inanılmaz derecede yoğun bir misafir talebimiz bulunmakta. Sabah saatlerinden başlayıp akşam-gece geç saatlere kadar yoğun ilgi gören bir yer. Havaların biraz daha soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yüzde 50 misafir kapasitemiz düşmüş olmasına rağmen saat 11.00'den 20.00'ye kadar yine yoğun."

"Tamamıyla güvenlik prosedürlerini uyguluyoruz"

Tüm sporlarda olduğu gibi ziplineda da kendi çapında bir risk bulunduğunu anlatan Doğan, "Ama biz tamamıyla güvenlik prosedürlerini uyguluyoruz. Kafamızda soru işareti olabilecek en ufak bir durumda da beklemeye geçip soru işaretini giderdikten sonra aktiviteye devam ediyoruz." diye konuştu.

Boğaz manzaralı zipline keyfinin ücreti ise 100 lira.

"Çok korktuğumu söyleyemeyeceğim"

Zipline yapan Nermin Karakaya da bu aktiviteyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Daha önce de defalarca bindim. Bu parkur farklı ve güzel ama. Ben burayı çok seviyorum. Manzarası efsane. Zaman zaman bu sporu yapıyorum. Çok korktuğumu söyleyemeyeceğim. Çok eğlenceli." şeklinde konuştu.

Tunahan Çetinkaya ise, ilk kez zipline yaptığını ve heyecanlandığını söyledi.

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