Dolar
18.74
Euro
19.75
Altın
1,835.29
ETH/USDT
1,216.80
BTC/USDT
16,726.00
BIST 100
5,679.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle 1 Ocak'tan beri kapalı olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 03.01.2023
İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak saat 11.40 itibarıyla açıldığı kaydedildi.

Gemi trafiği, 1 Ocak sabahı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eda Taşpınar hakkında camideki fotoğrafıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 278 bin 882 şüpheli yakalandı
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri resen başlatılabilecek
İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
Bilecik merkezli araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 26 gözaltı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet