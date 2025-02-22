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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü.

Muhammed Gencebay Gür  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

ist

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.



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