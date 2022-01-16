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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde kuru yük gemisi Brave Knight'ın makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçişe çift yönlü kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.

Muhammed Gencebay Gür   | 16.01.2022
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi." ifadeleri yer aldı.

Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.

Brave Knight kuru yük gemisi, Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapmıştı.

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