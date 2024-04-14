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İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İspanya Donanması'na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ercan Özçetin  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale

 İspanya Donanması'nda görev yapan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi, güneyden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptıktan sonra kuzey istikametinde ilerledi.

Geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de eşlik etti.

202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 iniş noktası, ağır helikopterler için 4 iniş noktası bulunuyor.

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