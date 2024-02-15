Dolar
30.74
Euro
33.06
Altın
1,999.86
ETH/USDT
2,826.60
BTC/USDT
52,226.00
BIST 100
9,242.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedeler için inşa edilen konutların anahtar teslimine başlandı.

Zekeriye Şimşek  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, 4 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla kura çekimlerinin yapılmasının ardından hak sahiplerine anahtar teslimine başladıklarını söyledi.

Afetin en çok etkilediği ilçelerden birisi olan İslahiye'deki Değirmencik Mahallesi'nde yapılan evlerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Soylu, "İslahiye'deki hak sahiplerinin üçte ikisi, 2 bin 149 tanesi kura çekimi ardından konutlarına kavuştular. Hemen sonrasında planlamamızı yaptık. Bugün itibarıyla bloklar halinde gün gün ilerleyerek en kısa sürede tüm hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz." dedi.

Konutlarının anahtarını teslim alan Faruk ve Adile Gürses çifti ise mutluluklarını dile getirdi. Adile Gürses, evi çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi
'Altyapı bakımından İstanbul'un 5 yılı kaybedildi'

Benzer haberler

İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi

Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 binden fazla konutu 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 binden fazla konutu 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün toplam bin 314 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün toplam bin 314 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz
Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz

Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet