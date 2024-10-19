Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,641.00
BTC/USDT
68,268.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettiklerini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüklerini belirtti.

Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan 103 milyon 436 bin lira kaynağın, 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelli kendi işini kurma projesine, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur'un ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Bakan Uraloğlu: Depremden etkilenen illerimizde 300 kilometrelik yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz
"Yenidoğan çetesi"nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı
Bursa merkezli operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları devam ediyor

İŞKUR, 9 ayda 1 milyon 80 bin 189 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

TÜBİTAK 8 personel istihdam edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet