İSKİ'nin patlayan su borusu yolu sular altında bıraktı
İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle onlarca metre havaya fışkıran tazyikli suyun yolu "göle" çevirmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.
İstanbul
Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yol kenarındaki ağaçlık alandaki isale hattında dün belediye ekipleri çalışma yaptı. Sabah saatlerinde hattaki vanalardan birinde meydana gelen arıza nedeniyle boru patladı. Tazyikle 10 metrenin üzerine fışkıran su yolu göle çevirdi.
Sular altında kalan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Bahçeşehir'de patlayan İSKİ borusu nedeniyle sular altında kalan yolda sürücüler güçlükle ilerledi https://t.co/HMzRpfO4lS pic.twitter.com/B3S8Hb52ew— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 11, 2022
Basınçla metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, çevreden de görüldü.
Sabah saatlerinde meydana gelen ve sürücülere zor anlar yaşatan olay üzerine İSKİ ekipleri bölgede iş makinesiyle çalışma başlattı.
Bu arada, bölgedeki bazı mahalleler ile Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki bazı yerlerde su kesintisinin yaşandığı öğrenildi.
Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, metrelerce yükselen tazyikli suyun sürücülere yaşattığı zor anlar görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.