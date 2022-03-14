Dolar
14.78
Euro
16.21
Altın
1,963.04
ETH/USDT
2,579.40
BTC/USDT
38,969.00
BIST 100
2,087.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen kar ile tamamen dolabileceğini belirterek, dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Zeynep Rakipoğlu   | 14.03.2022
İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

İstanbul

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı.

İstanbul'da bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir."

Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı
Çin'de 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde

Benzer haberler

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

Ağrı'da kar üzerine dev yazılar yazarak 'savaşa hayır' dediler

İstanbullular karın olumsuz etkilerini ara sokaklarda yaşıyor

Karın 2 metreyi aştığı köyde evlerinden tünel açarak çıkabiliyorlar

Karın 2 metreyi aştığı köyde evlerinden tünel açarak çıkabiliyorlar
Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı

Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı