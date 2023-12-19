Dolar
29.09
Euro
31.82
Altın
2,025.22
ETH/USDT
2,243.80
BTC/USDT
43,149.00
BIST 100
7,718.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor

Hatay'da 6 Şubat depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun ilçesinde temeli atılan 3 bin 986 deprem konutunda çalışmalar sürüyor.

Lale Köklü Karagöz, Ali Kemal Zerenli  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, İskenderun ilçesinde Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde 3 bin 986 afet konutunun temeli atıldı.

Kaba inşaatı tamamlanan 4 binadaki dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılmaya başlanan 120 dairenin, çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, TOKİ marifetiyle il genelinde 33 noktada 32 bin 314 kalıcı konutta çalışmalara devam edildiğini anlattı.

Bunlardan 1828'inin 2+1, 30 bin 436'sının ise 3+1 şeklinde planlandığını aktaran Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde ilimiz genelinde 80 bin 325 bina ya yıkık ya da ağır hasarlı olarak envanterimize girdi. Bunlarla ilgili enkaz çalışmalarına başladık ve şu an itibarıyla yüzde 94'lere geldik. Tabii depremin sonuçları itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman söylemişti, 'Biz açta ve açıkta hiçbir insanımızı bırakmayacağız' diye. İşte bu talimattan da hareketle ilimiz genelinde 4 farklı şekilde konut inşaatına başlandı." diye konuştu.

Masatlı, bunlardan birinin TOKİ tarafından yaptırılan, ikincisinin kırsal konut, üçüncüsünün kentsel dönüşüm olarak başlanılan konut uygulamaları olduğunu, sonuncusunun ise yerinde dönüşüm şeklinde planlandığını belirtti.

İskenderun'daki kalıcı konutlarda çalışmaların sürdüğüne işaret eden Masatlı, "Düğünyurdu Mahallemizde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959, Cebike Mahallesi'nde de 2 bin 535 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Ocak başı itibarıyla Düğünyurdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4 binamızda toplam 120 daire hak sahiplerine teslim edilecek. O gün de bu mutluluğu, sevinci inşallah hep beraber yaşarız." dedi.

İskenderun ilçesine yapılan deprem konutlarının eski TOKİ evlerinin yakınında olduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Burası kayalık bir bölge. İskenderun'umuzun da en güzel, nezih bölgelerinden bir tanesi. Tabii burada normalde bir yaşam da vardı. Normalde bir yaşamın olması buraya yapılacak yeni konutlarda da olması gereken yaşama katkı sunacaktır. Hemen biraz ötemizde de yakın zamanda açtığımız 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanemiz var. Yani bir vatandaş burada yaşamaya başladığında hemen hemen her tür ihtiyacını bu bölgede giderecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi
Adalet Bakanı Tunç: Afla ilgili bir husus gündemde değil
HDP binasında terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin davada karar
Bakan Göktaş: Gazzeli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların ülkemize getirilmesi için diplomatik süreçleri yürütüyoruz

Benzer haberler

İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor

İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor

İskenderun Acil Durum Hastanesinde doğan ilk bebeğe "Ecrin" adı verildi

"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 250 bini aştı

Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
İskenderun Acil Durum Hastanesinde 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi

İskenderun Acil Durum Hastanesinde 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi
Hatay'da depremzede öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması

Hatay'da depremzede öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet