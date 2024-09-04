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İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı

Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programına (İUP) başvurular başladı.

Orhan Onur Gemici  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı

Ankara

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanmalarını sağlamak amacıyla İUP hazırlandı.

İŞKUR'un, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde sürdüreceği İUP kapsamında ilk iş birliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapıldı.

Bakanlıkla yapılan iş birliği sonucu, 81 ilde toplam 120 bin kontenjanla açılan ilk İUP'a başvurular da başladı.

Söz konusu programlara, İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezlerinden başvuru yapılabiliyor.

MEB ile yürütülecek programa başvurular için son tarih 8 Eylül olarak belirlendi.

İUP detayları

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

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