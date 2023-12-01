Dolar
28.90
Euro
31.44
Altın
2,067.85
ETH/USDT
2,087.30
BTC/USDT
38,746.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Aralık 2023 saat 18.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın konsey üyeliğine tekrar seçildi
Bakan Yerlikaya, Narkogüç-38 Operasyonu'nun tamamlandığını bildirdi
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
14 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu
Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin özel gösterimine katıldı

Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor

Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı

"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet