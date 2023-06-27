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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Mehmetçiğin, daima milletinin emrinde ve görevinin başında olduğu kaydedilen açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait PKMS makinalı tüfek ile buna ait 600 mühimmat, AK-47 piyade tüfeği ve buna ait 122 mühimmat ile 5 şarjör, 22 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 28 RPG-7 sevk fişeği, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, savunma ve taarruz tipi el bombaları, Dokça mühimmatı ve toplam 1040 Doçka zırh delici mühimmatı, 180 Dragunov mühimmatı, 43 adet NGSW mühimmatı, Kanas şarjörü, telsiz, gündüz görüş dürbünü ve büyük boy hilti ucu bulunduğu kaydedildi.

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