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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Dilara Küçükerdoğan   | 10.08.2022
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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