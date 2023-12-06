Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2023
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında… pic.twitter.com/EOfuzCdb0k