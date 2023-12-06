Dolar
28.93
Euro
31.23
Altın
2,027.71
ETH/USDT
2,267.50
BTC/USDT
43,542.00
BIST 100
8,060.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı’nda kaza yapan EGO Otobüsü yoldan çıkıp yan yattı
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sarp Özer  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadesiyle yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor
Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Kastamonu'da sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet