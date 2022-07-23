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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 23.07.2022
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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