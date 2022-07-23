Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/jh3zGu4oKj