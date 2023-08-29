Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/buBlzqYeXq