Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022
Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/LmveyjZYg0
Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.