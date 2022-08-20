Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,632.80
BTC/USDT
21,321.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.08.2022
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Bakan Akar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet