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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Emrullah Cesur  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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