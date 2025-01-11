Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lL98P7DF1R