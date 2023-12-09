"İnsanlık İçin Kayıt Altında" programı tanıtıldı
Anadolu Ajansının ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nce, Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına almak için hayata geçirilen programın tanıtımı Adalet Bakanı Tunç'un da katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına almak için hayata geçirdiği programın tanıtımı yapıldı.
AA; Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Masası ve Esenler Belediyesi ile birlikte Gazze’deki katliamları sanat ile kayıt altına alan bir platform olan "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin ortağı oldu.
İnisiyatifin bir ay sürecek etkinliklerinin tanıtımı, Rami Kütüphanesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılımıyla yapıldı.
Açılış programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, programın neticesinin Filistin'deki tüm insanlara nefes olmasını ve bir kapı aralamasını temenni ettiğini söyledi.
Göksu, programda kayıt altına alınacak materyallere ilişkin, "Bu dijital çağda, insanların artık sınırlar ötesi şeyleri konuştuğu bir çağda nasıl da insanların üzerine, insanların değerlerinin üzerine bombaların yağdığını kayıt altına alacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle İsrailli sorumlular uluslararası mahkemelerde yargılanmaya başlandığında etkinlikteki kayıtların bir delil olmasını umduklarını ifade eden Göksu, "O anlamda bir taraftan hukuka delil üretirken öbür tarafta da bu 'kayıt altında' kendi insanlığımızla da yüzleşmiş olacağız. İnsanlık böylesine büyük bir soykırımı yaşarken biz bu soykırıma karşı hangi şahitliği yaptığımızı bu 'kayıt altında' söylemiş olacağız." şeklinde konuştu.
İnisiyatif adına konuşan GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, İnisiyatifi oluştururken Gazze'de yaşanan hak ihlallerini akademik, sanatsal ve birçok alanda kayda almak istediklerini aktardı.
Aktaş, dünyada Filistin'in yanında duran neredeyse 3-4 milyara yakın insan olduğunu, bu insanların Gazze ile ilgili verileri Filistin'in tarafında durmak için kullanmak istediklerini, kendilerinin ise bu veri setini insanlık için oluşturmayı planladıklarını kaydetti.
Etkinliklere ünlü sanatçıların geleceğini, bu platformda eserler ortaya koyarak İsrail'in yaptıklarını tüm dünyaya sanat üzerinden servis edeceklerini aktaran Aktaş, "Elbette dünyadaki koca savaşları durdurmaya gücümüz yetmez ama Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca gibi küçük bir adım atmış olduk." dedi.
İnisiyatif adına konuşanlardan Bekir Cantemir de Gazze'de insanlığın yaşadığı trajediyi nasıl açığa çıkarabilecekleri düşüncesinden hareketle bu projeyi geliştirdiklerini anlattı.
Cantemir, herkesi projeye katılmaya davet ederek "Bu yaşadığınız şiddeti kusmazsanız çocuklarınıza, ileride nesillerinize çok negatif bir yük bırakacaksınız. Öncelikle kendiniz için buraya gelmenizi istiyoruz. Gelin buraya, bir ay boyunca sanatçı, yazar, akademisyen, hukukçu, hangi meslekteyseniz, içinizdeki öfkeyle burada bir şekilde yüzleşin ve bunu kayıt altına alalım." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin "Sanat Masaları" adına konuşma yapan oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, Gazze'de masum sivillerin ve çocukların öldürüldüğünü, tüm dünyanın bu zalimlik karşısında sustuğunu söyledi.
Susmanın, bu suça ortak olmak anlamına geldiğini kaydeden Kaçan, "Bu 'kayıt altında' etkinliği zannederim bu korkunçluğun duyurulmasına, itirazların yükselmesine bir katkı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah tesiri yüksek olur." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin küratörü Uğur Polat, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle sanatı ve düşünceyi merkezine alan, protesto amacı güden bir organizasyon olduklarını söyledi.
Batı dünyasının kendileri dışında yaşayan toplumlar için kölelere eşit bir medeniyet anlayışını reva gördüğünü dile getiren Polat, İnisiyatifin bu çalışmasının gerçekleştireceği protestonun başarılı olmasını umduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Tunç ve beraberindeki katılımcılar, etkinliğin açılışını siyah kurdele keserek yaptı.
Bakan Tunç, daha sonra katılımcılarla birlikte etkinlik stantlarını ziyaret ederek, AA'nın Filistin'i yansıtan fotoğraf sergisini gezdi.
Etkinlik bir ay sürecek
Rami Kütüphanesi'nde bir ay boyunca ziyaret edilebilecek etkinlikte, Gazze’deki olaylar kültür ve sanat etkinlikleri ile kayıt altına alınacak ve bu bilgiler özel bir portal üzerinde tutularak Türkiye ve dünya genelinde Filistin'i destekleyen kitlelere sunulacak.
Tüm faaliyet ve üretimlerin İnisiyatifin web portalında yayınlanacağı etkinlikte ayrıca dileyen ziyaretçiler sosyal medyada yayınlanmak üzere 60 saniyelik mesajlarını alandaki kameralarla kayda alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.