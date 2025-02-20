Dolar
36.30
Euro
38.10
Altın
2,937.33
ETH/USDT
2,724.80
BTC/USDT
97,087.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar heyelana neden oldu.

Kadir Yıldırım  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı Fotoğraf: Kadir Yıldırım/AA

Kastamonu

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda heyelan meydana geldi.

Altmış dört metre yüksekliğindeki tepede meydana gelen heyelan nedeniyle kopan toprak kütleleri ve yamaçlardan yuvarlanan taşlar Zafer Yolu Caddesi'ne doğru aktı.

Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu geçici olarak tahliye edilip İnebolu Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Kaldırıma ve yola yuvarlanan taşlar, yayalar ve araçlar için tehlike oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle cenaze köye güçlükle ulaştırıldı

Kuzluk köyünden Fatma Contay İstanbul'da vefat etti. Cenazesi sabah İnebolu'ya getirildi.

Kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kuzluk köyüne cenazenin götürülmesi için İnebolu Belediyesine ait cenaze aracına Özel İdareye ait ekskavatör eşlik etti.

Zincir takılan cenaze aracı, iş makinesinin yolu açması sayesinde ilerleyebildi. Zorlu bir mücadeleyle köye ulaştırılan Fatma Contay'ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi başlatıldı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Benzer haberler

İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Milli boksör Sema Çalışkan, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Kastamonu'nun tarih kokan ahşap evleri karla kaplandı

Van ve Bitlis, son 54 yılın en kurak ocak ayını yaşadı

Van ve Bitlis, son 54 yılın en kurak ocak ayını yaşadı
Çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirdiler

Çocuklar için okul bahçesine kamyonla kar getirdiler
Selimiye Camisi kar altında görüntülendi

Selimiye Camisi kar altında görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet