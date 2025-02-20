İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar heyelana neden oldu.
Kastamonu
İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda heyelan meydana geldi.
Altmış dört metre yüksekliğindeki tepede meydana gelen heyelan nedeniyle kopan toprak kütleleri ve yamaçlardan yuvarlanan taşlar Zafer Yolu Caddesi'ne doğru aktı.
Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu geçici olarak tahliye edilip İnebolu Devlet Hastanesi'ne taşındı.
Kaldırıma ve yola yuvarlanan taşlar, yayalar ve araçlar için tehlike oluşturdu.
Kar yağışı nedeniyle cenaze köye güçlükle ulaştırıldı
Kuzluk köyünden Fatma Contay İstanbul'da vefat etti. Cenazesi sabah İnebolu'ya getirildi.
Kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kuzluk köyüne cenazenin götürülmesi için İnebolu Belediyesine ait cenaze aracına Özel İdareye ait ekskavatör eşlik etti.
Zincir takılan cenaze aracı, iş makinesinin yolu açması sayesinde ilerleyebildi. Zorlu bir mücadeleyle köye ulaştırılan Fatma Contay'ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.