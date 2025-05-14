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Ilgaz Dağı eteklerine kar yağdı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerine kar yağdı.

Ömer Faruk Çal  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Ilgaz Dağı eteklerine kar yağdı

Çankırı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Kırkpınar Yaylası'nda öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

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Kar yağışının aralılarla devam ettiği yaylada kar kalındığı 5 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, mayıs ayında yaylaya kar yağmasını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

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