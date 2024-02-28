Dolar
31.19
Euro
33.77
Altın
2,036.01
ETH/USDT
3,354.50
BTC/USDT
60,451.00
BIST 100
9,149.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuşuyor. Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de halka hitap ediyor. Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması

İletişim Başkanı Altun, milletin, önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardığını belirterek, "Karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Buğra Olaç  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milletin, kendi iradesine ve değerlerine karşı yapılan önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi, "bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"28 Şubat darbesi, 27 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumsal yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır. O karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtulmuş: 28 Şubat toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu millet hiçbir darbeye, darbeciye ve vesayete asla göz açtırmayacak
İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması
YEE'nin projesiyle Türkçe, Romanya'da seçmeli ders oldu
İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur

İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz

GÖRÜŞ- Postmodern değil gerçek bir darbe: 28 Şubat

GÖRÜŞ- Postmodern değil gerçek bir darbe: 28 Şubat
Bakanlardan 28 Şubat paylaşımı

Bakanlardan 28 Şubat paylaşımı
Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı

Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet