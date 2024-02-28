İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması
İletişim Başkanı Altun, milletin, önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardığını belirterek, "Karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
28 Şubat darbesi, 27 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumsal yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2024
Milletin, kendi iradesine ve değerlerine karşı yapılan önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi, "bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardığını bildiren Altun, şunları kaydetti:
"28 Şubat darbesi, 27 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumsal yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır. O karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.