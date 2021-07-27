İkna yoluyla bir terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Mardin'de teslim olan teröristin bu yıl ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.