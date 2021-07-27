Euro
10.11
Dolar
8.58
BIST 100
1,345.30
Altın
1,796.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 27.07.2021
İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

Ankara

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Mardin'de teslim olan teröristin bu yıl ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Avrupa Birliği Kovid-19’a karşı aşılamada hedefine ulaştığını duyurdu
Güneydoğu'da melelerden 'aşı olun' çağrısı
BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi

Benzer haberler

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
AFAD: Rize'de kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları, 57'si dalgıç olmak üzere 244 personel ile sürüyor

AFAD: Rize'de kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları, 57'si dalgıç olmak üzere 244 personel ile sürüyor
İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu