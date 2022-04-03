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İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Mehmet Tosun   | 03.04.2022
İkna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2014'te katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.

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