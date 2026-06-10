İHÜ'de Finansal Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin finansal teknoloji ekosistemini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağı açığını kapatmak amacıyla açılan program kapsamında, alanında uzman akademisyenlerden eğitim almanın yanı sıra adaylar üniversitenin çeşitli imkanlarından da yararlanabilecek.

Günümüzde finansal sistemler yalnızca ekonomik aktörler arasındaki fon akışını düzenleyen yapılar olmaktan çıkarak yapay zeka, veri analitiği, açık bankacılık, API ekonomisi ve dijital varlıklar gibi yeni teknolojik bileşenlerle yeniden şekillenen karmaşık bir ekosistem haline geldi.

Bu dönüşümle birlikte finans sektöründe hem teknik hem de analitik yetkinliklere sahip, disiplinlerarası düşünebilen insan kaynağına ihtiyaç arttı.

Türkiye'de bankacılık ve ödeme sistemleri altyapısının gelişmiş olması, İstanbul Finans Merkezi projesi, güçlü genç nüfus ve girişimcilik ekosistemi, finansal teknolojiler alanını stratejik bir kalkınma alanı haline getirdi.

Bu kapsamda İbn Haldun Üniversitesi Finansal Teknolojiler programı, sosyal bilimler vizyonu ile alanın gerektirdiği teknik becerileri birleştirerek küresel finansal dönüşümün gerektirdiği yeni nesil yetkinlikleri kazandırmak, Türkiye'nin finansal teknoloji ekosistemini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağı açığını kapatmak amacıyla kuruldu.

Adaylar, program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için "https://apply.ihu.edu.tr/tr/finansal-teknolojiler-yuksek-lisans-turkce" sitesini ziyaret edebilir.