İHH'den Suriye'nin kuzeyindeki 22 bin 504 aileye kış yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlattığı kış kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki 22 bin 504 aileye yardım malzemeleri ulaştırdı.
Şam
Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçlayan kampanya doğrultusunda kamplarda ve farklı yerleşim birimlerinde yaşayan ailelere yakacak, mont, çizme, sünger yatak, soba ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarının aileleri olumsuz etkilediğini belirtti.
Tosun, yardım kampanyasıyla 22 bin 504 aileye ulaşıldığını ve toplam 97 bin 589 kişinin bu yardımlardan faydalandığını söyledi.
Kampanyanın Aralık 2024'te başladığını kaydeden Tosun, "Kampanya kapsamında 3 bin 100 ton yakacak, 43 bin 713 mont, 34 bin 269 çift çizme, 7 bin 613 sünger yatak, 3 bin 441 soba ve 46 bin 446 battaniye dağıttık." diye konuştu.
Ramazanın gelmesiyle yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Tosun, kış mevsiminde olduğu gibi bu ayda da Suriye halkını yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011 yılından bu yana Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.