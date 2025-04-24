İHH, deprem sonrası İstanbul'da sahaya indi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da yürütülen çalışmalara katıldı.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla evlerine girmek istemeyen ve geceyi park, bahçe ve cami avlularında geçiren 2 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İstanbul'da 60 araç ve 214 gönüllü arama-kurtarma personeli sahaya indi.
Ekipler; Arnavutköy, Sefaköy, Avcılar, Küçükçekmece ve Fatih'ten gelen ihbarlar doğrultusunda işaretleme ve tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Vakıf, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.