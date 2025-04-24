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İHH, deprem sonrası İstanbul'da sahaya indi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da yürütülen çalışmalara katıldı.

Başak Akbulut Yazar  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İHH, deprem sonrası İstanbul'da sahaya indi Fotoğraf: Başak Akbulut Yazar/AA

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremler dolayısıyla evlerine girmek istemeyen ve geceyi park, bahçe ve cami avlularında geçiren 2 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuldu.

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İstanbul'da 60 araç ve 214 gönüllü arama-kurtarma personeli sahaya indi.

Ekipler; Arnavutköy, Sefaköy, Avcılar, Küçükçekmece ve Fatih'ten gelen ihbarlar doğrultusunda işaretleme ve tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Vakıf, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

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