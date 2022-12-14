Dolar
18.63
Euro
19.85
Altın
1,810.31
ETH/USDT
1,340.70
BTC/USDT
18,068.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzü ile buluştu
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret etti.

Süleyman Elçin   | 14.12.2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Antalya

Bakan Soylu, Kumluca ilçesinde AFAD Koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekiplerinin katıldığı temizlik çalışmalarını inceledi.

Soylu, belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediyeye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışmasını da takip etti.

Soylu, ardından vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Zarar gören esnafı ziyaret eden Soylu, ardından koordinasyon toplantısına katılmak üzere Kumluca Kaymakamlığına geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu'nun yargılandığı "YSK üyelerine hakaret" davasında karar
Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'la özel temsilciler aracılığıyla görüşmeler devam ediyor
Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kumlucalılar selin izlerini silmeye çalışıyor

Kumlucalılar selin izlerini silmeye çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Fethiye'de su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı

Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı
İçişleri Bakanı Soylu: Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 176 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu: Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 176 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de yağış nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları seyir halindeki otomobile zarar verdi

İzmir'de yağış nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları seyir halindeki otomobile zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet