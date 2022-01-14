İç Anadolu'da 4 il için buzlanma uyarısı
Konya, Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde buzlanma bekleniyor.
Konya, Van
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.
Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği kaydedildi.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar ile çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de Doğu Anadolu genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.
Kar, Van ve Hakkari çevrelerinde sabah yoğunlaşacak, Bitlis çevrelerinde ise hafifleyerek öğleden itibaren etkisini kaybedecek.
Bölgede sabah ve gece yer yer buzlanma, don, sis ve pus görülecek.
Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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