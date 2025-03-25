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İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde 1418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abdullah Özkul  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mart'tan itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Halen gözaltında 979 şüphelinin bulunduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

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