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İBB'nin zemine yerleştirdiği cami figürlü levhalar tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sarayburnu'nda tarihi eserlerin resmedildiği metal levhaların zemine yerleştirilmesine ve Aya İrini Müzesi'nin haç figürlü kubbesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Büşra Çoban  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
İBB'nin zemine yerleştirdiği cami figürlü levhalar tepki çekti Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

İBB, Sarayburnu'ndaki parkın muhtelif yerlerine üzerinde İstanbul'daki tarihi mekanların figürlerinin işlendiği çok sayıda metal levha yerleştirdi. İstanbulluların yürüdüğü parkın zeminine konulan levhaların üzerinde ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Camisi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ile Sultanahmet Çeşmesi gibi İstanbul'un simge yapıları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yer alıyor.

Parktaki levhaları gören vatandaşlar ayaklar altında kalan levhalar üzerindeki cami figürlerine, Atatürk portresine ve kubbesinde hilal bulunmasına rağmen Aya İrini Müzesi'nin haçlı resmedilmesine tepki gösterdi.

Vatandaşlardan Melik Ejder Akdin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kutsalların böyle ayaklar altına alınmasının ve Atatürk portresinin yerde bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Bu durumun hoş olmadığını belirterek, İBB'nin bununla neyi göstermeye çalıştığını soran Akdin, "Neyi ima etmeye çalışıyor? Hilali kaldırmış, haç koymuş. Bunlar hoş bir şey değil. Bunlar itici geliyor. Bunu İstanbul halkı görüyor. Buna göre değerlendiriyor." dedi.

Atatürk portresinin yerde olmasından da rahatsız olduğunu vurgulayan Akdin, "Bunların bir idolü, imajı, feraseti kalmamış. Ne değerimiz varsa ayaklar altına alıyor. Adam alenen bunu yapıyor." diye konuştu.


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