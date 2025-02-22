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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

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