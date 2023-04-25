Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.