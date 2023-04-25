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Gündem, Savunma sanayisi

Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

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