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HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı

Zafer Fatih Beyaz   | 02.12.2022
HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 282 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesinin, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

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