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HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O), Aksaray Atış Alanı'nda yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.07.2021
HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, havadan gelecek düşman tehditlerinin orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi amaçlanan HİSAR-O projesinde geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"Aksaray Atış Alanı'nda (Tuz Gölü'nün güneyi) icra edilen Harp Başlıklı HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." ifadesi kullanılan açıklamada, HİSAR-O'nun özellikleri şu şekilde sıralandı:

"Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor. Elektro-optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu özelliklerine sahip. Etkin lojistik destek ve bakım, konumlama ve yön bulma, telli/telsiz haberleşme, uzaktan komuta gibi özellikleri de barındırıyor.

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