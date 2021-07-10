HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O), Aksaray Atış Alanı'nda yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, havadan gelecek düşman tehditlerinin orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi amaçlanan HİSAR-O projesinde geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu. #HisarO 🇹🇷 pic.twitter.com/ETwl2Fapz2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2021
"Aksaray Atış Alanı'nda (Tuz Gölü'nün güneyi) icra edilen Harp Başlıklı HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." ifadesi kullanılan açıklamada, HİSAR-O'nun özellikleri şu şekilde sıralandı:
"Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor. Elektro-optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu özelliklerine sahip. Etkin lojistik destek ve bakım, konumlama ve yön bulma, telli/telsiz haberleşme, uzaktan komuta gibi özellikleri de barındırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.