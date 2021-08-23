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Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi

Heybeliada'da iki gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Mustafa Hatipoğlu   | 23.08.2021
Heybeliada'da yangın nedeniyle zarar gören alan havadan görüntülendi Fotoğraf: Yunus Emre Günaydın / AA

İstanbul

Heybeliada'da 21 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle aynı gün söndürülen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Zarar gören alan ile ekiplerin bekleyişi havadan görüntülendi.

Öte yandan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirten pankartlar birçok yere asılırken, vatandaşların hazırladığı su dolu şişeler de yol kenarında bekletiliyor.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor

Ormanlık alandaki yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamera görüntülerini izleyip, görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

Bisiklet kiralayarak ormanlık alanlarda dolaşan kişileri de inceleyen ekipler, ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye görevlerine devam ediyor.

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