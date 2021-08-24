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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Heybeliada'da, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ali Cevahir Aktürk, Muhammed Gencebay Gür   | 24.08.2021
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maltepe ve Kartal itfaiyesi de yangına müdahale için Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde hazır bekletildi.

Adalar itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.


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