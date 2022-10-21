Dolar
18.58
Euro
18.24
Altın
1,646.21
ETH/USDT
1,284.40
BTC/USDT
19,050.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 21.10.2022
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Ankara

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesinin ardından duruşma hazırlık zaptını tamamladı. Buna göre, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 19 Aralık'ı belirledi.

İddianameye göre, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine, Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz
Van'da mevsimin ilk karı ulaşımda aksamaya neden oldu

Benzer haberler

HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet