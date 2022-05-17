HAVELSAN Ekspres ilk durağı Malatya'ya ulaştı
HAVELSAN'ın hackathon etkinliğini düzenlediği treni, "HAVELSAN Ekspres" ilk durağı olan Malatya'ya vardı.
Ankara
HAVELSAN'ın Kurtalan Ekspres güzergahında organize ettiği etkinlik, dün Ankara'dan hareket eden HAVELSAN Ekspres treninde başladı. Yaklaşık 105 kişiyle yola çıkan tren, ilk molasını öğle saatlerinde Malatya'da verdi.
Treni, burada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman'ın da aralarında bulunduğu heyet karşıladı.
Öğle yemeğinin ardından, HAVELSAN'ın insan kaynakları süreci ve şirketin faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla İnönü Üniversitesi'nde konferans gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, HAVELSAN'nın en üst yönetiminden beyin takımına kadar birçok ismin aralarında bulunduğunu söyledi.
TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu da HAVELSAN'ın Türkiye'nin seçkin kuruluşlarından olduğunu söyledi.
Bilimin ihtiyaçtan doğduğunu dile getiren Kazancıoğlu, öğrencilerin ülkenin en büyük sermayesi olduğunu kaydetti.
Diğer konuşmalar
HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz de böyle bir projenin trende ilk defa yapıldığına dikkati çekti.
Geleceğin dijitalleşmeden geçtiğini ifade eden Aksöz, öğrencilerden kendilerini geleceğe hazırlamalarını istedi.
Ar-Ge ve Mühendislik Direktörü Serkan Gümrükçü, şirketin ortak olduğu diğer firmaları ve yapılan işleri anlattı.
HAVELSAN'ın akıllı ve entegre çözümler gerçekleştirdiğini belirten Gümrükçü, 20'den fazla ülkeye ihracat yaptığını kaydetti.
Yazılım mühendisi Duygu Ölmez de açık kaynak teknolojilerine değindiği konuşmasında öğrencilerden çeşitli etkinlik ve yarışmalara katılmalarını istedi.
Şirketin çalışan deneyimi ve işveren markası kıdemli uzmanı Zeynep Kaygusuz da savunma sanayisi ve şirketteki ortamdan bahsetti.
Trenin Ankara'dan hareket etmesinin ardından 27 takıma dağıtılan sorularla, 3 kategoride başlayan hackathon etkinliği, Malatya'da verilen yemek molasının ardından devam edecek.
HAVELSAN Ekspres'in Malatya'nın ardından durağı Diyarbakır olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.