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Hatay'ın Payas ilçesinde denizde hortum oluştu

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Salim Taş   | 03.10.2021
Hatay'ın Payas ilçesinde denizde hortum oluştu

Hatay

Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında İskenderun Körfezi'nde hortum oluştuğu gözlendi.

Kıyıya yakın noktada Akdeniz'de meydana gelen hortum, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaklaşık 3 dakika etkisini gösteren hortum, daha sonra gözden kayboldu.

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