Hatay'ın Payas ilçesinde denizde hortum oluştu
Hatay'ın Payas ilçesinde denizde görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay
Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında İskenderun Körfezi'nde hortum oluştuğu gözlendi.
Kıyıya yakın noktada Akdeniz'de meydana gelen hortum, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 3 dakika etkisini gösteren hortum, daha sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.